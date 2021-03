Privatparty in Meran aufgelöst – Anzeige wegen Drogenhandels

In den letzten Tagen hat die Polizei in Meran vermehrt Kontrollen durchgeführt.Dabei kam es zu einem besonderen Einsatz in einem Privathaus im Stadtzentrum von Meran, nachdem ein Anrainer die Ordnungshüter alarmiert hatte, da er wegen ständigem Geschrei und lauter Musik nicht zur Ruhe kommen konnte.An Ort und Stelle angekommen, haben die Polizisten eine Gruppe junger Leute, darunter ein minderjähriges Mädchen, identifiziert, die bereits in Partystimmung waren. Die Jugendlichen waren allerdings so euphorisch, dass die Einsatzkräfte schnell vermuteten, dass neben dem starken Alkoholkonsum noch etwas anderes im Spiel war.Tatsächlich konnten 44,20 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Aufrichtig erklärte einer der anwesenden Jugendlichen den Ordnungshütern sofort, dass er es mitgebracht habe, um einen Teil davon seinen Freunden anzubieten, und dass er am nächsten Tag den restlichen Teil verkauft hätte.Neben der Anzeige gegen den 22-jährigen Dealer wurden alle Teilnehmer der Party wegen Nichteinhaltung der geltenden Anti-COVID-Vorschriften bestraft.

jot