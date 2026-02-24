Obwohl dieser Bereich schon seit Jahren als öffentlicher Parkplatz gewidmet wurde, haben die bisherigen Verwaltungen jedoch weitere Schritte unterlassen, um diesen zentralen und für die verkehrstechnische Entlastung notwendigen Bereich tatsächlich als Parkplatz nutzbar zu machen. <BR \/><BR \/>Die Fläche liege in unmittelbarer Nähe zu den Geschäften in der Bahnhofstraße, aber auch zu den Bushaltestellen am Bahnhof und eigne sich damit besonders für zusätzliche Pendlerparkplätze für Nutzerinnen und Nutzer von Express- und anderen Busverbindungen Richtung Bozen.<BR \/><BR \/>„Hier liegt seit Jahren eine klare Widmung vor. Was bisher gefehlt hat, sind die konkreten Umsetzungsschritte“, sagt Felix von Wohlgemuth (Pro Eppan Appiano). „Wir wollen, dass eine zentrale Fläche, die für die Entlastung der Bahnhofstraße und für Pendlern notwendig ist, endlich ihrer vorgesehenen öffentlichen Nutzung zugeführt wird.“<h3>\r\nBeschlussantrag verbindet Verkehrs- und Klimathemen<\/h3>Die Bahnhofststraße ist aktuell von einem sehr hohen Verkehrsaufkommen geprägt bzw. belastet. In den vergangenen Jahren wurden dort wichtige Infrastrukturen (u.a. Apotheken, Arztpraxen, Einzelhandel) sowie zahlreiche Dienstleistungs- und Handelsbetriebe angesiedelt, wodurch sich auch eine Parkplatzproblematik entwickelt hat. Gleichzeitig ist dort eine sehr große asphaltierte und versiegelte Fläche vorhanden, die im Sommer zu Hitzestau und Hitzeinseln führt.<BR \/><BR \/>Im Antrag wird zugleich betont, dass die Fraktion die laufende Erstellung des Gemeindeentwicklungsprogramms selbstverständlich zur Kenntnis nimmt. Aus Sicht von Pro Eppan Appiano handelt es sich beim Vorhaben in der Bahnhofstraße jedoch um eine spezifische, klar umrissene Maßnahme, die begleitend und ergänzend zum Gemeindeentwicklungsprogramm umgesetzt werden kann und soll. Auch in der Vergangenheit seien punktuelle planerische Maßnahmen unabhängig von einer Gesamtüberarbeitung gesetzt worden.<BR \/><BR \/>Inhaltlich verbindet der Beschlussantrag Verkehrs- und Klimathemen: Neben der Nutzung der bereits gewidmeten Fläche als Pendlerparkplatz soll nach deren Realisierung in der Bahnhofstraße auf gemeindeeigenen öffentlichen Parkplätzen ein Teil der Stellplätze – konkret drei bis vier – für die Pflanzung hochstämmiger Bäume reserviert werden; Baumgruben bzw. Baumscheiben samt Bewässerung, um die Aufheizung des stark versiegelten Bereichs zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität in der Bahnhofstraße zu verbessern.<BR \/><BR \/>„Wir spielen Verkehrsentlastung und Begrünung nicht gegeneinander aus, sondern denken beides zusammen“, so von Wohlgemuth. „Zusätzliche Pendlerparkplätze beim Bahnhofsbereich und gezielte Baumpflanzungen in der Bahnhofstraße sind eine sinnvolle Kombination – für Pendler Anrainer Betriebe und Kundinnen und Kunden.“