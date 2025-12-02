Albanese hatte den Angriff am vergangenen Freitag als „Warnung an die Presse, ihre Arbeit zu tun“ bezeichnet. Sie unterstellte damit „La Stampa“, nicht faktentreu über die Lage in Gaza zu berichten.<BR \/><BR \/>Bei dem Angriff am Freitag waren rund hundert Demonstranten, darunter Mitglieder des anarchistischen Sozialzentrums Askatasuna, unter Rufen wie „Freies Palästina“, in die Redaktion eingedrungen. Graffiti wurden gesprüht und die Eingangstore wurden mit Mist verschmiert. <BR \/><BR \/>36 Tatverdächtige wurden identifiziert, darunter ein 16-Jähriger. Der Vorfall löste parteiübergreifende Solidarität aus, unter anderem von Staatspräsident Sergio Mattarella. Meloni erklärte auf X: „Es ist gravierend, dass jemand angesichts eines Gewaltakts gegen eine Redaktion die Verantwortung – auch nur teilweise – der Presse zuschreibt. Gewalt kann nicht gerechtfertigt werden“, kommentierte die Regierungschefin.<BR \/><BR \/>John Elkann, Leiter der GEDI-Mediengruppe, zu der „La Stampa“ und „la Repubblica“ gehören, sagte: „Wir lassen uns nicht einschüchtern“. Inzwischen wächst die Forderung, das Sozialzentrum Askatasuna zu schließen.