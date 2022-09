Proben für Staatsbegräbnis: „Alle werden für Ihre Majestät ihr Bestes geben“

In de Nacht auf Freitag haben die britischen Militäreinheiten die Abläufe der Prozession einübten. Bei dem Staatsbegräbnis am Montag soll der Sarg der Queen auf einer von 98 Marinesoldaten gezogen Lafette, einem militärischen Fuhrwerk, von der Westminster Hall des Parlaments in die nahe Westminster Abbey gebracht werden.Nach dem Gottesdienst wird der Sarg wiederum per Prozession zum Wellington Arch gebracht, vom Parlament über die Prachtstraße The Mall und am Buckingham-Palast sowie dem Green Park vorbei. Eine solche Zeremonie habe es in Großbritannien seit dem Tod von Winston Churchill 1965 nicht mehr gegeben, berichtete der Sender BBC am Freitag.Eine ähnliche nächtliche Generalprobe hatte bereits Anfang der Woche stattgefunden, bevor der Sarg der Queen am Mittwoch in einem Trauerzug vom Buckingham-Palast zum Parlament gefahren worden war. „Ein Staatsbegräbnis ist das höchste, formellste und hochrangigste Begräbnis, das es gibt“, sagte Generalmajor William Cubitt dem Sender ITV. „Alle werden für Ihre Majestät ihr absolut Bestes geben.“Alle Berichte zum Tod von Queen Elizabeth II. finden Sie hier gesammelt.