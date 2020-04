Problem: Achtlos weggeworfene Schutzmasken und Handschuhe

Der STOL-Redaktion wurde am Samstag erschreckendes Bildmaterial zugespielt: Offenbar wurden am Karfreitag in der Tiefgarage beim Krankenhaus Bruneck gebrauchte Schutzmasken und Handschuhe achtlos auf den Boden geworfen und nicht im Müllkübel entsorgt.Doch Bruneck ist kein Einzelfall: Laut der italienischen Umweltschutzorganisation Legambiente häufen sich die Meldungen, wonach gebrauchte Masken und Handschuhe einfach aus dem fahrenden Auto geworfen werden oder am Gehsteig niedergeworfen werden – vor allem in der Nähe von Supermärkten.egambiente fordert deshalb von der Regierung eine Info- und Sensibilisierungskampagne zur richtigen Entsorgung von Gesichtsmasken und Einweghandschuhen. Gebrauchte Masken und Handschuhe gehören in ein Plastiksäckchen, welches dann in ein oder 2 weitere Säckchen gegeben wird. Dann kann die gebrauchte Ausrüstung im Hausmüll entsorgt werden.

ansa/zor