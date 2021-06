Problem mit Bären: So will Trient es jetzt lösen

Immer mehr Bären, immer mehr Probleme: Die Nachbarprovinz will nach mehreren Angriffen auf Menschen durchgreifen. Was mit offensichtlich gefährlichen Tieren geschieht, wird in einer neuen Richtlinie der Landesregierung festgelegt. Und was macht Südtirol? + Von Michael Eschgfäller