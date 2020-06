Problembär im Trentino: Abschussverordnung unterschrieben

Maurizio Fugatti, der Landeshauptmann der Provinz Trient, hat am Mittwochabend die Abschussverordnung unterschrieben. Der Bär, der Montagabend am Monte Peller in der Brentagruppe 2 Wanderer aus Cles angegriffen hat, wird erschossen.