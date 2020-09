Problembär M49 wieder in Casteller

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Wie berichtet, war M49 in der Nacht auf Montag in eine von 3 Rohrfallen getappt, die Beamte der Trentiner Forstwache in den Lagorai aufgestellt hatten. In einem von Carabinieri-Beamten begleiteten Konvoi wurde der Problembär dann am Nachmittag zurück nach Casteller gebracht.Wie bei einer Pressekonferenz am Montagabend mitgeteilt wurde, sei der Bär in guter Verfassung, auch wenn er im Vergleich zur Zeit seines letzten Ausbruches 40 Kilogramm verloren hat.Die Experten mutmaßen, dass es wohl der Hunger gewesen sein dürfte, der M49 ein drittes Mal in die Falle gelockt haben dürfte.Außerdem gehen sie davon aus, dass das Tier aufgrund des Gewichtverlusts im August das Funkhalsband verloren hatte Nun soll sich der Problembär erst einmal in der neuen Umgebung akklimatisieren. Nach Ende der Eingewöhnungsphase wird er dann ins Freigehege entlassen, an dessen Ausbruchssicherheit derzeit noch gearbeitet wird.Bleibt abzuwarten, ob der bereits dritte Aufenthalt in Casteller länger dauert, als die ersten beiden. Im Juli 2019 gelang ihm bereits in der ersten Nacht die Flucht. Der zweite Aufenthalt ab Ende April dieses Jahres währte auch nur knapp 3 Monate.Hier finden Sie die Chronik des Problembären M49 seit 2018 im Überblick:

em/liz