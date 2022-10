Probleme bei Instagram: Zahlreiche Nutzer plötzlich gesperrt

Der Meta-Konzern hat letzthin einige technische Schwierigkeiten zu bewältigen. Nach dem Totalausfall von Whatsapp am vergangenen Dienstag , berichten zahlreiche Nutzer am heutigen Montag von Problemen beim Login auf Instagram.Laut den Nachrichtenseiten netz.de und smartworld berichteten zahlreiche Nutzer, sich nicht mehr bei ihrem Instagram-Account einloggen zu können. Stattdessen erscheine die Meldung, dass der Account gesperrt wurde. Aufgrund der hohen Anzahl von gleichzeitig gesperrten Accounts sei allerdings von einem technischen Fehler auszugehen.Laut der Sperrmeldung haben Betroffene 30 tage Zeit, Widerspruch gegen die Blockierung des Accounts einzulegen. Instagram hat inzwischen bestätigt, dass es derzeit Probleme mit der Pattform gebe. Bis wann diese gelöst seien, ist derzeit nicht bekannt.Instagram hatte bereits in der vergangenen Woche einige technische Probleme, die allerdings nur vereinzelte Nutzer betroffen hatten. Das Versenden von Nachrichten war nicht mehr möglich.