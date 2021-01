Prof. Gänsbacher: Das läuft in Südtirol falsch

Der Immunologe Prof. Bernd Gänsbacher stellte sich am Freitag den Fragen der Südtiroler am „Dolomiten“-Lesertelefon. Dass es in unserem Land noch viele Fragezeichen rund um die Corona-Pandemie gibt, zeigt der riesige Andrang der „Dolomiten“-Leser. Hunderte Anrufe mussten leider unbeantwortet bleiben. STOL hat deshalb die wichtigsten Fragen zur Corona-Politik, der Impfung und den Mutationen im Video für Sie zusammengefasst.