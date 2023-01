Grippe, RSV und Corona: 3 Viren machen den Südtirolern zu schaffen

Die aktuelle Situation

In den USA breitet sich seit Dezember 2022 die Corona-Variante XBB.1.5 (auch „Kraken“ genannt) mit rasanter Geschwindigkeit aus. „Allein in der Silvesterwoche machte diese Variante 44 Prozent der Corona-Fallzahlen in den USA aus. Eine Woche davor betrug der Anteil an den Gesamtinfektionen noch 26 Prozent“, erklärt Prof. Dr. Christian Wiedermann, Koordinator der Forschungsprojekte des Instituts für Allgemeinmedizin und Public Health am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana Bozen.Die WHO hat die Variante XBB.1.5 nicht nur in den USA, sondern auch in 28 weiteren Ländern nachgewiesen. „Von den derzeit zirkulierendenCorona-Varianten ist XBB.1.5 der übertragbarste Omikron-Subtyp, der bislang entdeckt wurde. Die enthaltenen Mutationen ermöglichen es dem Virus, sich wirksamer an den Zellen anzuheften. Dadurch vermehrt sich das Virus leichter und es breitet sich auch schneller aus“, sagt Prof. Wiedermann.Ob diese Variante gefährlicher ist als die anderen Omikron-Subtypen, wird derzeit untersucht. „Auch bei uns in Südtirol könnte es einen weiteren Anstieg der Corona-Infektionen geben. Die Auswirkungen dieses Anstiegsdürften zwar nicht so schwer sein, wie wir es bei früheren Coronawellen erlebt haben, aber für Senioren könnten sie dennoch spürbar sein.Und dafür verantwortlich müssen nicht unbedingt die neuesten Varianten sein, als vielmehr das geänderte Verhalten in unserer Gesellschaft. Viele Menschen haben wieder gemeinsam Weihnachten und Silvester gefeiert. Hinzu kommt, dass die Zunahme nicht nur Corona, sondern auch die Grippe und besonders bei Kindern das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) betrifft“, betont der Mediziner.Gerade die Rückkehr zur Vor-Corona-Normalität führe in der Wissenschaft zur Sorge, dass nun vornehmlich bei den Risikogruppen ein Anstieg der Atemwegsinfektionen zu erwarten sei, so der frühere Primar für Innere Medizin am Zentralkrankenhaus Bozen.Die Wirkung der sogenannten bivalenten Covid-Impfstoffe, die seit Herbst 2022 auch in Südtirol verimpft werden, ist auch gegen die Omikron-Untervarianten gerichtet. „Diese Impfstoffe lösen eine stärkere Antikörperreaktion aus und wirken daher nicht nur gegen das ursprüngliche Coronavirus“, unterstreicht Prof. Christian Wiedermann.„Eine Studie, die nur Erwachsene ab 65 Jahren untersuchte, ergab, dass die bivalente Auffrischungsimpfung das Risiko eines Krankenhausaufenthalts um 84 Prozent im Vergleich zu nicht geimpften Personen und um 73 Prozent im Vergleich zu Personen, die nur den monovalenten Impfstoff erhalten hatten, senkte“, erläutert Prof. Wiedermann.„Eine weitere Studie hat festgestellt, dass Menschen mit bivalentem Impfschutz seltener wegen einer Covid-19-Infektion in der Notaufnahme oder stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen“, so Wiedermann. Er empfiehlt allen Bürgern ab dem 12. Lebensjahr eine bivalente Auffrischungsimpfung, vor allem den Menschen über 60, fragilen Personen, Schwangeren und dem Gesundheitspersonal.„Für Menschen über 80, Bewohner von Pflegeheimen und für gebrechliche Personen über 60 ist sogar die Verabreichung der dritten Booster-Impfung angesagt. Jeder, der über 60 ist und sie möchte, kann diese Impfung bekommen“, informiert Prof. Wiedermann. Für den Zugang zum dritten Booster gilt, dass seit der letzten Auffrischung oder der letzten Coronainfektion mindestens 120 Tage vergangen sind.