<div class="img-embed"><embed id="1341573_image" \/><\/div>\r\nSogar in der Welt des Profisports können aus Konkurrentinnen Freundinnen werden. So war es bei den beiden Kunstbahnrodlerinnen <b>Andrea Vötter<\/b> und Marion Oberhofer. Doch nicht nur das: Sie rutschen auch als Rodelpartnerinnen gemeinsam den Eiskanal hinab. „Trotz unserer unterschiedlichen Charaktere verstehen wir uns sehr gut. Unser Ehrgeiz und gemeinsames Ziel verbinden uns“, sagt Vötter. Befreundet sind sie seit mittlerweile sieben Jahren. Seit vier Jahren sitzen sie nicht nur gerne zusammen beim Kaffee, sondern auch auf einer Rodel.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341576_image" \/><\/div>\r\nEs beginnt mit einem Like oder einem Kommentar und mündet schnell in das Gefühl, sich persönlich zu kennen. Doch kann aus einer Internetbekanntschaft eine echte Freundschaft werden? „Mit manchen Followern baut sich mit der Zeit durchaus eine Verbindung auf. Wenn man sich dann zufällig auf der Straße begegnet, entstehen nette Gespräche oder es wird nach einem gemeinsamen Foto gefragt“, erzählt die bekannte Kochinfluencerin <b>Barbara Prantl<\/b>. Eines dürfe man jedoch nicht außer Acht lassen: Social Media zeigt oft nur die schönen Seiten. Echte Freundschaften entstehen und wachsen im realen Leben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341579_image" \/><\/div>\r\nDass Freundschaften vielleicht gerade in den schwierigen Phasen des Lebens wertvoll sind, davon ist Generalvikar <b>Eugen Runggaldier<\/b> überzeugt. „Ein wahrer Freund ist für mich jemand, mit dem man auf einer Wellenlänge ist, bei dem man sich nicht verstellen muss und einfach so sein kann, wie man ist“, erklärt Runggaldier. Was eine echte Freundschaft ausmacht, erlebt er aber nicht nur in seinem privaten oder familiären Umfeld. Auch seine langjährige Tätigkeit bei der Südtiroler Bergrettung hat ihm gezeigt, wie entscheidend Vertrauen, Zusammenhalt und Kameradschaft sind. „Gerade wenn man so eng zusammenarbeitet wie am Berg, ist es wichtig, dass man sich gut kennt und sich in jeder Situation aufeinander verlassen kann“, erklärt er. Doch nicht nur Extremsituationen, sondern auch die alltäglichen Herausforderungen im Leben schweißen Menschen unterschiedlichster Charaktere zusammen. Entscheidend sei dabei, die Stärken jedes Einzelnen zu kennen und sie so einzusetzen, dass sich das Team optimal ergänzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341582_image" \/><\/div>\r\nIn einer lockeren, entspannten Atmosphäre kann man bekanntlich besonders gut Freundschaften knüpfen. Darüber weiß auch <b>Robert „Bobo“ Widmann<\/b>, Sprecher der Gastronomie im hds und Batzenhäusl-Besitzer, bestens Bescheid: „Im Gegensatz zu anderen Orten sind die Leute im Restaurant oder im Club sehr viel aufgeschlossener.“ Das sei über alle Altersgruppen hinweg der Fall. So kämen auch durchaus ungewöhnliche Kombinationen zutage. „Beim Public Viewing zum Beispiel reden Menschen aus verschiedenen Ländern miteinander über Fußball und verstehen sich bestens“, sagt er. An einem Ort abseits vom Arbeitsalltag sei es leichter, die Schultern fallen zu lassen und sich von einer anderen Seite zu zeigen. „In einem solch ungezwungenen Ambiente entstehen natürlich sehr schnell Freundschaften oder sogar Liebesbeziehungen“, erklärt Widmann. Vor allem werde ein ständiger Begleiter zumindest zeitweise vergessen: „Vor allem in der heutigen Zeit ist es schön zu sehen, dass Leute miteinander kommunizieren und diskutieren – und das ganz ohne Smartphone“, betont er. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341585_image" \/><\/div>\r\nFreundschaften, und das ausgerechnet in der vermeintlichen Schlangengrube Politik? Für die Landtagsabgeordnete <b>Brigitte Foppa<\/b> ist das kein Widerspruch. „Es gibt mit einigen Kolleginnen und Kollegen durchaus Vertraulichkeit, auch über Parteigrenzen hinweg“, räumt sie ein. Besonders schätze sie jene, die ihren Sinn für Humor teilen. Und dann seien da noch die Fraktionskollegen: „Mit ihnen ist es wichtig, durch dick und dünn gehen zu können.“ Auch abseits der politischen Bühne haben Freundschaften für Foppa einen hohen Stellenwert. Dass ihre Freunde sie trotz ihrer politischen Tätigkeit, die sie stark in Anspruch nimmt, noch „aushalten“, dafür sei sie dankbar.