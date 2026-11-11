Welche Entwicklungen sich in den beteiligten Südtiroler Berggebieten zeigen, weiß Martin Mellaun, der seit 25 Jahren an diesem Forschungsprojekt mitarbeitet. <BR \/><BR \/>Wie reagieren die hochalpinen Ökosysteme auf den Klimawandel? Was für Pflanzen werden durch die voranschreitende Erwärmung auf den Berggipfeln heimisch und welche sind dadurch bedroht? Derartigen Fragen gehen die wissenschaftlichen Mitarbeiter der internationalen Forschungsplattform „Gloria“ auf den Grund – Gloria steht hier für „Global Observation Research Initiative in Alpine Environments“, es handelt sich also um eine globale Initiative zur Beobachtung alpiner Vegetation. Weltweit sind dieser Plattform 130 Gebirgsregionen aus aller Welt angeschlossen, seit den Anfängen im Jahr 2001 ist auch Südtirol Teil dieses Netzwerks.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383294_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Genauer: Seit 25 Jahren werden auch ausgewählte Flächen in den beiden Südtiroler Gebirgsregionen Dolomiten und Naturpark Texelgruppe systematisch beobachtet und dokumentiert. Eine Zeitspanne, die aussagekräftige Ergebnisse zutage fördert. „In Südtirol haben wir nach der bewährten Methodik gestaffelt nach Höhenlage jeweils vier Gipfel oberhalb der Waldgrenze bis hinauf ins Hochgebirge ausgewählt, um die Zusammensetzung der Arten, die Häufigkeiten der Pflanzen und die Bodentemperaturen zu erfassen“, sagt Botaniker Martin Mallaun, der das Projekt seit seinen Anfängen begleitet. <BR \/><BR \/>Die zwei wichtigsten Erkenntnisse aus 25 Jahren akribischer Beobachtung: Die Arten wandern stetig nach oben, sodass die Berggipfel zunehmend artenreicher werden, zugleich steigt der Druck auf die bestehende hochalpine Vegetation. Martin Mallaun nennt ein plakatives Beispiel: „Der Artenreichtum auf einem der beobachteten Gipfel im Sellastock hat sich seit 2003 verdoppelt. Die Unterschiede der Vegetation auf dem niedrigsten Dolomitengipfel unserer Messungen auf 2.200 Metern sind evident: Gab es dort vor 25 Jahren lediglich kleine Bäumchen, so sind dort nun bis zu drei Meter hohe Fichten und Lärchen zu finden.“ Gerade diese beiden Baumarten finden im Hochgebirge mittlerweile gute Wachstumsbedingungen vor. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383297_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wenn nun viele Pflanzenarten aufgrund der Erwärmung nach oben drängen, setzt das vor allem die Endemiten – also Pflanzen, Pilze und Tiere mit begrenztem geografischen Lebensraum – verstärkt unter Druck. Ein Paradebeispiel ist der sehr seltene Facchini-Steinbrech, der auf einem kleinen Areal im Sellastock ab einer Höhe von 2.900 Metern vorkommt und nicht mehr weiter nach oben ausweichen kann. Zu den höchststeigenden Blüten in den Alpen zählen auch Hochgebirgsspezialisten wie Gletscherhahnenfuß und Alpenmannschild. Viele ortstypische Gebirgspflanzen stehen somit unter starkem Druck, wobei noch kein Aussterben feststellbar ist. Noch.