Das erste betrifft das Grundstück „Ex Cattoi“, in bester Lage in Ufernähe im Stadtgebiet von Riva del Garda gelegen. Das Verwaltungsgericht Trient hat den Rekurs eines Komitees namens „SAL“ abgewiesen und damit die vollständige Rechtmäßigkeit des Verwaltungsablaufs und die Korrektheit der städtebaulichen Vereinbarung bestätigt, heißt es in einer Aussendung. Das Urteil markiere auch für Riva del Garda einen wichtigen Wendepunkt, da nun hochwertige Wohngebäude entstehen können und die Stadt kostenlos einen großen öffentlichen Park (im Bild) erhalte. <BR \/><BR \/>Das zweite Projekt betrifft das 5-Sterne-Hotel „Lido Palace“. Das Oberlandesgericht Trient bestätigte, dass der Verkauf der Anteile, durch den Hager und Signoretti Mehrheitsaktionäre jener Gesellschaft wurden, die das Hotel betreibt, korrekt war. Die Transaktion, gegen die eine Bank Rekurs eingelegt hatte, war bereits in erster Instanz für rechtmäßig befunden worden.