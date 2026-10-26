Der Sommer ist längst vorbei. Was bleibt, sind Erinnerungen an gemeinsame Abenteuer, neue Freundschaften und besondere Erlebnisse. Für die Jugenddienste hingegen ist das Thema Sommer noch lange nicht abgeschlossen: Sie stecken mitten in der Nachbereitung des vergangenen Sommers und gleichzeitig bereits in den Vorbereitungen für den nächsten.<h3>\r\nStrahlende Kinderaugen statt bloßer Betreuung<\/h3>Sommerangebote unterstützen Familien dabei, die langen Ferien zu organisieren und Familie und Beruf zu vereinbaren. Doch aus Sicht der Jugenddienste geht es um weit mehr als Betreuung. Im Mittelpunkt stehen die jungen Menschen selbst: ihre Interessen, ihre Bedürfnisse und die Möglichkeit, einen abwechslungsreichen Sommer zu erleben.<BR \/><BR \/>Ob Naturerlebnisse, kreative Workshops, Ausflüge oder Gaming-Camps: Die Angebote sind vielfältig und schaffen Räume für Begegnung, Gemeinschaft und persönliche Entwicklung. Kinder und Jugendliche können Neues ausprobieren, Stärken entdecken und wichtige Erfahrungen sammeln. Lernen findet dabei ganz nebenbei statt – beim gemeinsamen Spielen, beim Übernehmen von Verantwortung oder beim Meistern neuer Herausforderungen.<BR \/><BR \/>„Ein Sommerprojekt ist für uns dann gelungen, wenn die Augen der Teilnehmenden strahlen und es am Ende heißt: Wir kommen nächstes Jahr wieder! Entscheidend ist aber nicht nur, dass Kinder und Jugendliche eine schöne Zeit erleben, sondern auch, dass sie sich wohlfühlen, Gemeinschaft erfahren, Neues ausprobieren, ihre Stärken entdecken und über sich hinauswachsen können. Genau darin liegt für uns der besondere Wert der Sommerprojekte“, betont Karlheinz Malojer, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste (AGJD).<h3>\r\nTausende Teilnahmen und wertvolle Sommerjobs<\/h3>Über 16.000 Teilnehmendenplätze wurden im vergangenen Sommer angeboten, mehr als 600 junge Menschen waren als Sommerbetreuer:innen im Einsatz und mehrere Hundert Angebotswochen wurden organisiert.<BR \/><BR \/>Für viele Betreuer ist es der erste Sommerjob, manchmal sogar ein erster Schritt in Richtung eines pädagogischen oder sozialen Berufes. Gruppen leiten, Verantwortung übernehmen, Konflikte lösen und im Team zusammenarbeiten: Sommerprojekte sind wertvolle Lern- und Erfahrungsräume – für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ebenso wie für ihre Betreuer. Diese werden von den Jugenddiensten vorbereitet und durch erfahrene Fachkräfte begleitet.<h3>Ein Sommer braucht ein ganzes Jahr Vorbereitung<\/h3>Was für Kinder und Jugendliche nach unbeschwerten Sommerwochen aussieht, bedeutet für die Verantwortlichen viele Monate an Planung und Organisation. Programme entwickeln, Personal finden, Anmeldungen koordinieren, Finanzierungen klären und rechtliche Anforderungen erfüllen – all das beginnt lange vor dem Sommer.<BR \/><BR \/>Hinzu kommen Abstimmungen mit Gemeinden, Vereinen und weiteren Partnern vor Ort. Eine wichtige Rolle spielt auch die Familienagentur des Landes, deren finanzielle Beiträge dazu beitragen, die Angebote für Familien möglichst erschwinglich zu halten.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig sollen Sommerprojekte möglichst inklusiv gestaltet werden, damit auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder besonderem Unterstützungsbedarf teilnehmen können. Dafür braucht es qualifiziertes Personal, entsprechende Rahmenbedingungen und ausreichend Ressourcen.<BR \/><BR \/>Gemeinsam ermöglichen – mit verlässlichen Rahmenbedingungen<BR \/>Die Sommerprojekte zeigen, was durch das Zusammenspiel von Jugenddiensten, Gemeinden, Vereinen, jungen Betreuer:innen, der Familienagentur und weiteren Partnern möglich wird.<BR \/>Gleichzeitig wird ihre Organisation zunehmend komplex. Unterschiedliche Bedürfnisse, administrative Anforderungen und Finanzierungsfragen stellen alle Beteiligten vor Herausforderungen. Aus Sicht der AGJD braucht es deshalb frühzeitig Klarheit über Vorgaben, Finanzierung und Zuständigkeiten sowie möglichst einfache und praktikable bürokratische Abläufe. Nur so können die Jugenddienste rechtzeitig und ohne unkalkulierbare finanzielle Risiken planen. In vielen Bereichen wird bereits gemeinsam an Lösungen gearbeitet, in anderen besteht noch Abstimmungsbedarf.<BR \/>„Sommerprojekte gelingen dort besonders gut, wo alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Natürlich gibt es unterschiedliche Aufgaben und Bedürfnisse – von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf über die pädagogische Qualität bis hin zur Finanzierung und Organisation. Gerade deshalb braucht es ein gutes Miteinander, gegenseitiges Verständnis und vor allem frühzeitig klare und verlässliche Rahmenbedingungen“, betont Malojer.<BR \/>Sommerprojekte schaffen Bildungs- und Lernmöglichkeiten, bieten jungen Menschen wertvolle Arbeitserfahrungen und unterstützen Familien. Damit das auch künftig gelingt, braucht es die gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten und rechtzeitig Planungssicherheit. Denn der nächste Sommer beginnt für die Jugenddienste schon jetzt.