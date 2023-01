Promi-Ort wegen Unwettern evakuiert

Üppige Niederschläge unüblich

14 Menschen tot

Behörden warnen vor Sturzfluten und Schlammlawinen

Im Süden des Westküstenstaates, in der Region um die Küstenstadt Santa Barbara – wo sich Montecito befindet –, wurde vor Überschwemmungen sowie Schlamm- und Gerölllawinen gewarnt. Montecito ist aufgrund ausgedehnter Vegetationsbrände in den Jahren 2017 und 2018 besonders von Muren gefährdet.Üppige Niederschläge sind im kalifornischen Winter eigentlich nicht unüblich. Kalifornien leidet aber seit mehr als 2 Jahrzehnten unter einer anhaltenden Dürre, die unter anderem ausgedehnte Wald-und Buschbrände begünstigt hat. Wo die Vegetation durch Feuer vernichtet wurde, können heftige Regenfälle kaum im Boden versickern – was wiederum Muren begünstigt.Die in Kalifornien seit Ende Dezember anhaltenden Winterstürme haben nach Angaben von Gouverneur Gavin Newsom bisher 14 Menschen das Leben gekostet. Das seien mehr Leben als bei den Waldbränden der vergangenen 2 Jahre zusammen. „Unsere Botschaft an die Kalifornier ist einfach: Seid äußerst wachsam!“, sagte er. Es lägen immer noch mehrere Tage heftigen Winterwetters vor ihnen.Kalifornien erlebt derzeit eine dritte Woche schwerer Winterstürme mit starkem Regen, heftigen Winden und Überschwemmungen. Viele Bäche und Flüsse im bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA sind über die Ufer getreten, Straßen in den am schwersten betroffenen Regionen teilweise unbefahrbar. Aufgrund bereits nasser Böden warnen die Behörden auch vor Sturzfluten und Schlammlawinen, besonders in Gebieten, in denen zuvor Waldbrände die Pflanzendecke zerstört haben.Heftige Regenfälle und schwere Stürme hatten am Wochenende auch zu weitreichenden Stromausfällen in Wohnhäusern und Unternehmen geführt. Am Sonntag waren in Kalifornien mehr als 560.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Bereits vorige Woche war in dem bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat der Notstand ausgerufen worden.Grund für das Extremwetter ist ein atmosphärischer Fluss, ein feuchtes und schmales Wetterband, das sich über Hunderte Kilometer ziehen kann. Seit Jahresbeginn war das Phänomen bereits mehrmals aufgetreten.Teile Kaliforniens leiden indes weiter unter den Folgen der jahrzehntelangen Dürre. Für die Trockenheit in Kalifornien sind die Niederschläge zudem noch lange keine echte Abhilfe.