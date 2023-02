Prominenter Boss der 'Ndrangheta in Frankreich gefasst

'Ndrangheta ist eine der mächtigsten Mafias

Er war wegen eines Doppelmordes 1991 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Gegen Greco lag ein von der Staatsanwaltschaft Catanzaro ausgestellter europäischer Haftbefehl vor.Bei einer Razzia wurden 45 Millionen Euro beschlagnahmt. Festgenommen wurden 2 Brüder, die als Unternehmer in der Bau- und Immobilienbranche tätig sind. Seit 2019 wurden allein bei der 'Ndrangheta Vermögenswerte im Wert von mehr als 650 Millionen Euro beschlagnahmt, teilten die Behörden mit.Die 'Ndrangheta gilt als eine der gefährlichsten, reichsten und mächtigsten Mafiavereinigungen Italiens. Sie soll einen Großteil des weltweiten Kokainhandels kontrollieren. In den vergangenen 3 Jahrzehnten breitete sich die Organisation immer weiter in den Norden Italiens aus, wo sie unter anderem Unternehmen zur Geldwäsche nutzt.Italien hat den Kampf gegen das organisierte Verbrechen verschärft. So wurde vor 2 Wochen der seit 30 Jahren flüchtige Mafia-Boss Matteo Messina Denaro festgenommen. Er galt als die Nummer eins der Cosa Nostra auf Sizilien.