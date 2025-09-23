Auch die Beeinflussung öffentlicher Ausschreibungen und betrügerische Vermögensübertragungen werden ihnen zur Last gelegt. Der 80-jährige Piromalli, Chef eines 'Ndrangheta-Clans aus der Hafenstadt Gioia Tauro, war seit 2021 wieder auf freiem Fuß, nachdem er eine 22-jährige Haftstrafe verbüßt hatte. Bekannt unter dem Spitznamen „der Entstellte“, war er 1999 nach sechs Jahren auf der Flucht festgenommen worden. In den Ermittlungen der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft von Reggio Calabria gilt Piromalli als Hauptverdächtiger.<BR \/><BR \/>Die kalabrische 'Ndrangheta soll derzeit die schlagkräftigste der großen italienischen Mafia-Organisationen sein. Die drei weiteren Gruppen sind die Camorra in Neapel, die Cosa Nostra in Sizilien und die kleinere Sacra Corona Unita in Apulien.