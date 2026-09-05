Die Behörden hätten es unterlassen, diese Mülldeponie zu entfernen, die in dem Ort das Grundwasser vergifte, lautete die Botschaft vieler Transparente bei der Kundgebung. Gospic liegt etwa 25 Kilometer landeinwärts von der dalmatinischen Adria-Küste entfernt, ungefähr auf halber Strecke zwischen Rijeka und Split.<BR \/><BR \/>Die Demonstranten waren aus dem ganzen Land zum Protest nach Zagreb gereist, zu dem unter anderem die kroatische Organisation Gospic je nas dom (Gospic ist unsere Heimat) aufgerufen hatte. Sie verlangten die Sanierung aller illegalen Mülldeponien in Kroatien, ein vorübergehendes generelles Importverbot für Müll, sowie einen neuen Plan zum Abfallmanagement.