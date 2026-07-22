Bei Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten wurden nach Angaben der Rettungskräfte am Montagabend in Bologna mindestens elf Menschen verletzt, sowohl Polizisten als auch Demonstranten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ausschreitungen-in-bologna-64-polizisten-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Polizei sprach von 64 verletzten Ordnungskräften. <\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338783_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Angesichts der Proteste versprach Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, „etwaige Verantwortlichkeiten mit äußerster Strenge aufzuklären“. Zugleich verurteilte die rechte Regierungschefin Gewalt gegen die Polizei.<h3>\r\nVergleiche mit Tod von George Floyd 2020 in den USA<\/h3>Der Tod von Abderradim Fakir, der seit mehr als 30 Jahren in Italien lebte, beherrscht seit Sonntag in Italien die Schlagzeilen. Auf den Kundgebungen gab es erneut Rufe wie „Gerechtigkeit für Fakir“. Viele Demonstranten ziehen Vergleiche mit dem Fall des Schwarzen George Floyd, der im Mai 2020 in den USA bei einem Polizeieinsatz starb.<BR \/>Der Marokkaner war am Sonntag auf einer Straße in Bologna ums Leben gekommen, nachdem Anwohner die Polizei gerufen hatten. <BR \/><BR \/>Auf einem Video ist zu sehen, wie er von zwei Polizisten mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gedrückt wird. Seine Hände sind mit Handschellen gefesselt. Mehrfach ruft er: „Hilfe! Genug, genug!“ Die Beamten lassen jedoch erst nach mehreren Minuten von ihm ab, als er sich nicht mehr bewegt. Ein Notarzt stellte dann seinen Tod fest.<h3>\r\nVorermittlungen gegen beteiligte Polizisten und Sanitäter<\/h3>Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion, die noch diese Woche stattfinden soll. Zudem wurde die Körperkamera (Bodycam) eines der beiden beteiligten Beamten der Staatsanwaltschaft übergeben. Auch das Video, mit dem ein Nachbar die Szene dokumentierte, ist in deren Besitz. Gegen die Polizisten laufen inzwischen Vorermittlungen wegen fahrlässiger Tötung, ebenso wie gegen vier Sanitäter, die die Szene zunächst nur beobachteten.