Proteste und Randale in der Bozner Industriezone

Zu einem Vorfall kam es am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr bei der Notunterkunft für Obdachlose am Ex-Alimarket in der Bozner Industriezone. Weil ihnen wegen des fehlenden Grünen Passes der Zutritt verweigert wurde, randalierten 4 Personen und beschädigten ein geparktes Auto.