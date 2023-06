Protestwoche in Innsbruck: Klimaaktivisten blockieren Innbrücke

Wie Pressesprecher Stefan Eder meinte, seien die Auswirkungen diesmal aber nicht so gravierend, nachdem die anderen Brücken über den Inn geöffnet seien. Daher gebe es auch keinen Grund, die Aktion aufzulösen. Die zusätzliche Verkehrsbelastung verteile sich nun auf Innstraße und Innrain, berichtete Eder. Die „Letzte Generation“ hält derzeit eine Protestwoche in Innsbruck ab. Täglich wurden wichtige Verkehrsadern stillgelegt, zum Teil klebten sich die Aktivistinnen und Aktivisten an der Fahrbahn an. Am Mittwoch war der Protest stellenweise aufgelöst worden.