Die Gewerkschafter und Arbeiter gehen auf die Straße, um gegen die Ungewissheit zu protestieren. Sie fürchten um die Zukunft der Stahlwerke wegen der Ausschreibung für die Konzession auf das Oberflächenrecht des Areals durch das Land.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Demo, bei der bis zu 2.000 Teilnehmer erwartet werden, beginnt in der Volta-Straße und führt quer durch die Stadt: Von der Claudia-Augusta-Straße gehen die Demonstranten durch das Viertel Oberau-Haslach. Anschließend biegen die Protestierenden in die Romstraße ab, überqueren die Rombrücke und biegen rechts in die Triester Straße ein. Über Drususstraße und Kapuzinergasse geht es schließlich am Obstmarkt und am Rathausplatz vorbei bis vor den Landtag. Die Bozner Stadtpolizei wird die Straßen absperren und den Verkehr regeln.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221762_image" \/><\/div>