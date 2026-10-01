Der Mann war von Rumo nach Proveis gefahren, um in seinem Wald angeblich einen Ortsaugenschein durchzuführen. Dabei dürfte der Mann ausgerutscht und rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Als der 80-Jährige zu Mittag nicht nach Hause zurückkehrte und auch telefonisch nicht erreichbar war, machten sich die Angehörigen Sorgen und auf die Suche nach ihm. Gegen 15.30 Uhr entdeckten sie den leblosen Körper und schlugen Alarm. <BR \/><BR \/>Die Notrufzentrale alarmierte den Notarzthubschrauber Pelikan 1, die First Responder des Weißen Kreuzes aus Proveis und Laurein sowie den Bergrettungsdienst Ulten im AVS. Trotz des schnellen Einsatzes konnte dem 80-Jährigen aber nicht mehr geholfen werden. Dem Notarzt blieb nur mehr die traurige Aufgabe, den Tod des Mannes festzustellen. Ultner Bergretter bargen den Leichnam und übergaben ihn einem Bestatter, der ihn in die Leichenkapelle nach Proveis brachte. Die Carabinieri von Proveis ermitteln zum genauen Unfallhergang.