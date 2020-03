Provinz Hubei seit Mittwoch ohne Coronavirus-Neuinfektion

In China sind am Samstag 45 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan, in der die Pandemie den Ausgang genommen hat, meldete dagegen am Samstag den vierten Tag in Folge keine neuen Erkrankten. Die Zahl der bekannten Ansteckungen erhöhte sich in ganz China auf 81.439, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen.