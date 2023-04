Benno Neumairs Verteidiger legen Berufung ein

Verteidigung: Benno Neumair ist unzurechnungsfähig

Am 19. November hatte das Bozner Schwurgericht Benno Neumair, der den Mord an seinen Eltern Peter Neumair und Laura Perselli gestanden hatte, zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte die beiden am 4. Januar 2021 mit einer Schnur erdrosselt und anschließend in die Etsch geworfen.Die Richter der ersten Instanz hatten Benno Neumair für voll zurechnungsfähig befunden und ihn daher, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, zur Höchststrafe verurteilt. Dies geht aus der Urteilsbegründung hervor. Die Verteidigung hatte im Laufe des Prozesses versucht, Benno Neumairs Unzurechnungsfähig zu beweisen und wird dieses Argument nun in der Berufung wiederholen.Die Verhandlung in zweiter Instanz wird voraussichtlich in den kommenden Monaten stattfinden. Der Termin wird demnächst festgelegt.