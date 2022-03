Prozess gegen Benno Neumair: Warum 20 Zeugen aufgeboten werden

Es herrscht Hochspannung vor dem Prozess des Jahres: Am 4. März wird in Bozen das Gerichtsverfahren gegen Benno Neumair eröffnet, dem die Anklage den Mord an seinen Eltern Laura Perselli und Peter Neumair vorwirft. Eine wichtige Rolle bei der Urteilsfindung sollen nicht weniger als 20 Zeugen spielen, die von der Verteidigung aufgeboten werden.