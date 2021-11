Prozess gegen Berlusconi: Weitere Aussagen geplant

Das entschieden die Richter in Mailand am Mittwoch, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten. Berlusconi muss sich in dem Verfahren wegen Zeugenbestechung im Zusammenhang mit den Partys verantworten. Sein Anwalt legte sich indes nicht fest, ob sein Mandant aussagen werde. „Die Absicht ist, dass wir uns eine Erklärung aus freien Stücken vorbehalten“, sagte er vor Journalisten.Die Frauen hatten bereits in 2 vorangegangenen Prozessen ausgesagt. Ihre Äußerungen befand das Gericht in Mailand den Medienberichten zufolge allerdings für unbrauchbar, weil sie damals nicht als Zeugen sondern als Angeklagte hätten gehört werden müssen. Die Frauen würden nun auf der Anklagebank Platz nehmen. Die nächste Verhandlung ist für den 17. November angesetzt, weitere plante das Gericht laut Nachrichtenagentur Ansa für Ende November und Anfang Dezember.Die Prozesse gehen auf den auch als Ruby-Affäre bekannten Skandal zurück. Auch in der toskanischen Stadt Siena war der 85 Jahre alte Berlusconi wegen Zeugenbestechung zusammen mit einem Musiker angeklagt. Am 21. Oktober hatte ihn das dortige Gericht freigesprochen. Berlusconi ist Chef der konservativen Forza Italia. Die Partei ist seit Februar Teil der Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi.

dpa