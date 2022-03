Prozess gegen Salvini auf 8. April vertagt

Dieser Beschluss wurde gefasst, weil ein Richter aus Gesundheitsgründen nicht anwesend sein konnte. Salvini, der am Donnerstag in Palermo eingetroffen war, muss sich wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung und des Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten.Dem Mailänder drohen bis zu 15 Jahre Haft. Mehrere prominente Zeugen, darunter Expremier Giuseppe Conte und amtierende und ehemalige Minister, sollen in dem Prozess als Zeugen der Verteidigung geladen werden.Der Chef der Lega hatte im August 2019 dem spanischen Rettungsschiff „Open Arms“ mit 147 Migranten an Bord sechs Tage lang die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa verweigert. Ein ähnliches Verfahren gegen den rechten Politiker war im Mai eingestellt worden.In dem Fall hatte Salvini einem Schiff der italienischen Küstenwache mit 116 Flüchtlingen an Bord tagelang die Einfahrt in einen italienischen Hafen verwehrt. Salvini hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Er habe mit seiner Politik der „geschlossenen Häfen“ Italien vor einem „Ansturm“ von Flüchtlingen geschützt, argumentierte er.

apa