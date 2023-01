Prozess gegen Salvini: Expremier Conte sagt vor Gericht aus

Conte bestreitet Vorwürfe: „Kein zu lascher Umgang“

Salvini spricht von „absurdem“ Prozess

Der Lega-Vorsitzende hatte im August 2019 dem spanischen Rettungsschiff „Open Arms“ mit 147 Migranten an Bord sechs Tage lang die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa verweigert. Die Anklage lautet daher auf Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch. Ein ähnliches Verfahren gegen den rechten Politiker war im Mai 2021 eingestellt worden.Conte, der derzeit die Oppositionspartei Fünf Sterne führt, berichtete vor den Richtern von Divergenzen mit dem damaligen Innenminister Salvini im Umgang mit der Migrationspolitik. „Ich habe zweimal Salvini geschrieben. Das erste Mal schrieb ich ihm, dass Minderjährige nicht abgewiesen werden konnten. Das zweite Mal, dass es 6 europäische Länder gab, die ihre Bereitschaft zur Umverteilung der Open Arms-Migranten bestätigt hatten“, erklärte Conte.„Die Einwanderung war schon immer ein Thema der politischen Propaganda, und Salvini hatte immer sehr klare Positionen im Umgang mit diesem Thema. Salvinis Lega wollte in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, dass der Premierminister in der Einwanderungsfrage schwach ist, während der Innenminister eine rigorose Position vertritt: Das war das politische Klima damals“, berichtete Conte.Den Vorwurf, zu lasch mit der Einwanderungsproblematik umgegangen zu sein, bestritt Conte entschieden. „Ich habe die europäischen Staats- und Regierungschefs gezwungen, die Frage der Migrationsströme radikal anzugehen, indem ich die Diskussion auf einem europäischen Gipfeltreffen abgebrochen und damit gedroht habe, dass Italien sich am Gipfel nicht mehr beteiligen würde, wenn wir uns nicht mit diesem Thema befassen. Es gab einen Streit, eine verbale Auseinandersetzung mit Frankreich und Deutschland“, berichtete der Regierungschef.Salvini bezeichnete indes erneut den gegen ihn laufenden Prozess als absurd. „Heute bin ich zum x-ten Mal in Palermo wegen des Open Arms-Prozesses. Mir drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis, weil ich Italien und seine Grenzen verteidigt, Leben gerettet und das Gesetz durchgesetzt habe“, sagte Salvini. Als weitere Zeugen wollen Salvini und seine Anwältin Giulia Bongiorno Ex-Außenminister Luigi Di Maio und Ex-Innenministerin Luciana Lamorgese vorladen.Die aktuelle Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni setzt die von Salvini 2019 gestartete Politik der „geschlossenen Häfen“ gegenüber Migranten, die von Rettungsschiffen im Mittelmeer in Sicherheit gebracht werden, fort. So war es deswegen mit Frankreich im November zu Auseinandersetzungen gekommen.