Dort kam es zu sexuellen Handlungen mit den beiden, wobei der 25-Jährige den zwei Burschen je 100 Euro bezahlte. Nachdem man sich getrennt hatte, rief der Angeklagte zwei Stunden später den Zwölfjährigen an und machte sich ein weiteres Treffen aus. Das führte zu einer weiteren geschlechtlichen Handlung, die der 25-Jährige mit seinem Handy gefilmt haben soll.<BR \/><BR \/>Der Angeklagte war zu den sexuellen Angaben grundsätzlich geständig. Er behauptete allerdings, er habe den Jüngeren ebenfalls für 14 gehalten: „Ich habe geglaubt, dass die beiden in die gleiche Klasse gehen.“ Den Älteren hätte er nämlich dezidiert nach dessen Alter gefragt, „damit ich mich nicht strafbar mache“. Dass Sex gegen Bezahlung mit einem unter 16-Jährigen unter Strafe steht, habe er nicht gewusst.<BR \/><BR \/>Auf die Frage, weshalb er den jüngeren Burschen noch einmal telefonisch kontaktiert hätte, meinte der Angeklagte: „Weil ich sexuell erregt war.“ Den Vorwurf, auf der Toilettenanlage Bildmaterial angefertigt zu haben, wies der 25-Jährige zurück.<BR \/><BR \/>Die beiden Burschen wurden im Ermittlungsverfahren kontradiktorisch als Zeugen befragt. Damit blieb ihnen ein persönliches Erscheinen bei Gericht und eine Konfrontation mit dem Angeklagten erspart. Bevor die Videos mit ihren Angaben abgespielt wurden, wurde die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen. Dem 25-Jährigen drohen im Fall einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.