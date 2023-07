Prozess nach tödlichem Vulkanausbruch vor Neuseeland

Seit dem Unglück: Keine Bootstouren oder Flüge zu der Vulkaninsel

Angeklagt sind 6 Parteien, darunter 2 Reiseveranstalter und die Firma Whakaari Management Limited, der die Insel gehört. Ihnen werden Verstöße gegen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsregeln zur Last gelegt. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Der Prozess vor einem Gericht in Auckland wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Am Freitag hatten sich 6 andere an den Touren beteiligte Unternehmen bereits schuldig bekannt.„Bei diese Vulkanausbruch gab es eine massive Explosion“, schilderte Staatsanwältin Kristy McDonald das Unglück zu Prozessbeginn. Diese habe „brennende heiße Asche, brühend heißes Meerwasser, giftige Vulkanasche und Gesteinsbrocken“ über die Gegend geschleudert.Zugleich hob die Staatsanwältin hervor, dass die Eignerfamilie von Whakaari Management Limited vor dem Unglück mit der Insel rund eine Million neuseeländische Dollar pro Jahr verdient habe. „Sie profitierten von jedem einzelnen Touristen, der nach Whakaari kam“, sagte McDonald. Dennoch hätten die Inselbesitzer keine angemessene Risikoprüfung vorgenommen, sich nicht ausreichend über Evakuierungsrouten Gedanken gemacht und keine angemessene Schutzausrüstung bereitgestellt.Seit dem Unglück wurden keine Bootstouren oder Flüge zu der Insel mehr erlaubt. Die neuseeländische Katastrophenschutzbehörde wurde im Mai in einem Prozess von dem Vorwurf freigesprochen, sie habe sich im Zusammenhang mit dem Unglück Verstöße gegen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsregeln zu Schulden kommen lassen.