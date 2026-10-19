Unter Blitzlichtgewitter war der Angeklagte, ein damaliger Studienkollege der Getöteten, in den Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts gekommen. Der seit langem in Australien lebende nunmehrige Manager im Sportartikelbereich aus Niederösterreich war freiwillig zur Hauptverhandlung vor dem Geschworenengericht angereist. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374696_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Mai war gegen ihn überraschend Anklage in dem „Cold Case“-Fall erhoben worden. Ihm wird vorgeworfen, die Niederösterreicherin Daniela Kammerer in den frühen Morgenstunden des 23. Juni 2005 durch zwei wuchtige Messerstiche in Brust und Rücken getötet zu haben. Ein Pensionist fand die blutüberströmte Leiche der jungen Frau, die zuvor - wie auch der Angeklagte - eine Studenten-Party besucht hatte, vor einer Telefonzelle im Innsbrucker Rapoldipark vor. Die Tat ereignete sich zwei Tage vor dem 20. Geburtstag der Betriebswirtschaftsstudentin. Die Tatwaffe wurde nie gefunden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374699_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die öffentliche Anklägerin Adelheid Steiner betonte in ihrem Eröffnungsplädoyer, dass die DNA-Spuren des Angeklagten nicht nur auf dem in der Nähe der toten Studentin gefundenen Zigarettenstummel nachgewiesen worden seien, sondern auch „Signale der DNA“ in einer Blutspur der Getöteten am Tatort. „Es gibt zudem DNA unter den Fingernägeln der Frau“, berichtete Steiner. Das deute darauf hin, dass sie „mit erheblicher Kraft angefasst und angegriffen worden ist.“ Auch DNA-Spuren des Mannes am Fahrrad der jungen Frau seien gefunden worden. Die Messerstiche selbst seien dann schließlich mit einem rund 16 Zentimeter langen Küchenmesser „mit erheblicher Energie“ gesetzt worden. Ein mögliches Tatmotiv sei jedoch unbekannt, sagte die Staatsanwältin.<h3>\r\nDie Suche nach dem Motiv<\/h3>Beide Personen seien in der Tatnacht jedenfalls „erheblich alkoholisiert“ gewesen. Das Opfer - sie hatte soeben eine Prüfung erfolgreich absolviert - habe 2,1 Promille Alkohol im Blut gehabt. Der Angeklagte sagte laut Staatsanwältin bisher aus, dass das Opfer von der Wohnung, in der sie sich zuletzt gemeinsam befanden und feierten, mit dem Fahrrad weggefahren sei. „Zwei Zeugen betonten aber, dass sie eine Frau, auf die die Beschreibung des Opfers passt, torkelnd gehend gesehen haben“, hielt Steiner fest. Opfer und Angeklagter seien in der letzten Lebensstunde alleine gewesen: „Was dort passiert ist, wissen wir nicht.“ Man wisse auch nichts über ein mögliches Motiv. „Den Grund, wieso sie sterben musste, kennt bisher nur der Täter“, so die Staatsanwältin. Die Ermittlungsergebnisse würden jedenfalls „erheblich für eine Täterschaft“ sprechen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374702_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dem widersprach Verteidiger Mathias Kapferer in seinem Plädoyer vehement. Die DNA-Spuren seien einseitig ausgelegt worden. Es gebe viele Möglichkeiten, wie diese an die Zigarette, das Fahrrad und an die Kleidung der Getöteten gekommen sein könnten, denn die Betroffenen hätten die Nacht gemeinsam gefeiert, getrunken und geraucht. „Man ist zu viert nach Hause gegangen, da hat man auch geblödelt - die Spur am Fahrrad sagt gar nichts über die Frage aus, ob er am Tatort war“, erklärte der Anwalt und meinte zu jenen an der Zigarette: „Mein Mandant war ein sogenannter Schnorrer, vielleicht hat er DNA-Spuren beim Hineingreifen in die Zigarettenschachtel des Opfers hinterlassen.“<h3>\r\nMehr als 20 Verdächtige in dem Fall<\/h3>Der Strafverteidiger zeichnete unter anderem eine Spur zu einem Bosnier nach, der von Mitgliedern der Suchtgiftmittelszene, die im Jahr 2005 im angrenzenden Rapoldipark zugegen war, ins Feld geführt worden war. Demnach sei es wohl zu einer Verwechslung zwischen dem Opfer und einer Frau aus der Szene gekommen. Auch ein Zeuge hätte einen Mann, der aussah wie der Bosnier, in der Nähe des Tatortes gesehen. Sein Mandant sei jedenfalls ein „unbescholtener, harmloser Mensch“, der keinerlei Motiv gehabt und mit der 19-Jährigen auch keine Beziehung unterhalten habe. „Das ist alles absurd. Mein Mandant war ein Studienkollege - nicht mehr. Zwischen den beiden war gar nichts“, betonte Kapferer und sagte vor dem Geschworenengericht: „Es gibt einen anderen qualifizierten Tatverdächtigen.“ Darüber hinaus habe man insgesamt 20 Verdächtige: „Warum klagt man ausgerechnet meinen Mandanten an?“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374705_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Niederösterreicher hatte bereits vor fast 13 Jahren als damals „dringend tatverdächtig“ gegolten. Er war kurz vor Weihnachten 2013 - aus Australien kommend - am Flughafen Wien-Schwechat von „Cold Case“-Experten des Bundeskriminalamtes (BK) festgenommen worden. Damals hatte sich der Verdacht gegen den Angeklagten auf verschiedene Indizien gestützt, unter anderem auf seine DNA-Spuren an der Leiche, an der Kleidung des Opfers und an den Griffen des Fahrrades der Studentin. Nachdem sich eine DNA-Spur des Angeklagten an der Kleidung nicht als so aussagekräftig bzw. stichhaltig erwies wie zunächst angenommen, wurde der Mann nach sieben Wochen enthaftet und das Ermittlungsverfahren im Februar 2014 eingestellt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374708_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit Einbringung der Anklage im heurigen Frühjahr widerrief die Anklagebehörde einen im November 2023 erlassenen Haftbefehl gegen den Österreicher. Dieser war in Australien nicht vollstreckt worden. Das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) hielt in der Abweisung des Einstellungsantrags der Verteidigung gegen die Anklage fest, dass es „keinen dringenden Tatverdacht“ gegen den 42-Jährigen gebe, der auch für die Verhängung einer Untersuchungshaft notwendig wäre. Sehr wohl bestehe aber ein „konkreter Tatverdacht.“<BR \/><BR \/>Der Angeklagte war vor allem wegen einer DNA-Spur auf dem Filter bzw. Stummel einer nur wenig angerauchten Zigarette, die in der Telefonzelle abgelegt war, nun erneut ins Visier geraten. Der 42-Jährige beteuerte bisher stets vehement seine Unschuld, sein Verteidiger sah im Vorfeld in der DNA-Spur auf dem Filter nicht den geringsten Beweis sowie kein Motiv für die Tat.<BR \/><BR \/>Der Prozess ist für zwei Tage angesetzt. Am Freitag soll schließlich ein Urteil fallen. Für den Montag waren acht Zeugen geladen. Zudem wird ein Gutachten der Innsbrucker Gerichtsmedizin erörtert werden, die Verteidigung wird außerdem ein von ihr beauftragtes Privatgutachten zum Thema machen.