Psyche und Lockdown: Das hilft in dieser schwierigen Zeit

Ein erneuter Lockdown kündigt sich an, über 8000 Menschen sind in Südtirol in Quarantäne, die Enge wird wieder zum Problem. Das Hilfsnetzwerk Psyhelp hat Empfehlungen für günstiges Verhalten in dieser schwierigen Zeit entwickelt. In einer Broschüre werden demnach Tipps vorgestellt, wie man sich bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit, häuslicher Isolation oder Quarantäne verhalten und diese Ausnahmesituation gut meistern kann.