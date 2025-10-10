Schätzungen zufolge leiden weltweit etwa 350 Millionen Menschen unter einer Depression. Aus Schamgefühl, Verdrängung oder Unwissenheit suchen viele Betroffene keinen Arzt auf. Viele davon sind sich deshalb auch nicht sicher, ob sie unter der psychischen Erkrankung leiden. Generell ist Depression eher ein Tabuthema, weshalb die meisten Menschen sich im Umgang mit der Krankheit schwertun.<BR \/><BR \/>Eine psychische Erkrankung kann das familiäre Gleichgewicht erschüttern und verlangt einen komplexen Anpassungsprozess, der von Verständnis, Zuhören und gegenseitiger Unterstützung geprägt sein muss. Umsomehr, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher erkrankt. Mit einem Bruder oder einer Schwester mit psychischer Erkrankung aufzuwachsen, bedeutet, sich schon früh mit Verletzlichkeit, veränderten Rollen in der Familie, ständiger Sorge und nicht selten mit Einsamkeit auseinanderzusetzen. „Diese jungen Menschen sind zwar selbst keine Patientinnen oder Patienten, tragen jedoch intensive Gefühle und Fragen in sich, auf die sie oft keine Antworten finden“, weiß Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller.<BR \/><BR \/>In seinem 2022 bei Athesia erschienenen Buch „Depression“ teilt Dr. Roger Pycha, Primar der Psychiatrie am Brixner Krankenhaus, teilt seine Expertise und Erfahrung als Psychiater mit und klärt über die Ursprünge der Erkrankung auf. Er schildert auch mit Fallberichten die Kennzeichen und Symptome des dunklen Leidens, und entwickelt Möglichkeiten der Vorsorge, der Sebsthilfe und der Behandlung nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.athesia-tappeiner.com\/de\/9788868396381" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Depression – Viel mehr als Traurigkeit, Dr. Roger Pycha, Athesia-Verlag 2022, 320 Seiten<\/a>