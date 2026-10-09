Besonders der Studienbeginn stellt für viele Studierende eine große Umstellung dar, heißt es in einer Aussendung des Vereins. Ein neues Umfeld, der Wechsel des Wohnortes, die Trennung vom vertrauten sozialen Umfeld sowie neue Anforderungen an Eigenverantwortung und Organisation können zu Unsicherheit und Überforderung führen. Viele Erstsemestrige stehen unter Druck, ihren Platz in der neuen Lebenssituation zu finden und den Erwartungen an das Studium gerecht zu werden.<h3>\r\n„Psychische Probleme sind keine Ausnahme, sondern betreffen viele Menschen“<\/h3>Doch auch im weiteren Studienverlauf sind psychische Belastungen keine Seltenheit. Prüfungsängste, Notendruck, Lernschwierigkeiten sowie die Herausforderung, Studium, Arbeit und Privatleben miteinander zu vereinbaren, können erhebliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben. Nicht selten fühlen sich Studierende mit ihren Sorgen allein gelassen oder scheuen sich, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.<BR \/>„Psychische Probleme sind keine Ausnahme, sondern betreffen viele Menschen. Umso wichtiger ist es, offen darüber zu sprechen und Betroffene frühzeitig zu unterstützen. Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke“, betont die Südtiroler Hochschülerschaft.<BR \/><BR \/>Um Studierende in schwierigen Situationen zu unterstützen, stellt die sh.asus seit über zehn Jahren eine psychologische Studierendenberatung zur Verfügung, an die sich Studierende anonym und unkompliziert wenden können. Das Angebot soll dazu beitragen, Hemmschwellen abzubauen und jungen Menschen einen niederschwelligen Zugang zu professioneller Unterstützung zu ermöglichen.<BR \/><BR \/>Die Südtiroler Hochschülerschaft ruft anlässlich des Tages der psychischen Gesundheit dazu auf, psychische Belastungen ernst zu nehmen und das Thema stärker zu enttabuisieren. Niemand sollte mit seinen Sorgen alleine bleiben müssen.