Die Initiative eines kostenlosen Beratungsdienstes der Gemeinde Karneid für ihre Bürgerinnen und Bürger geht auf die Veranstaltungsreihe „Gesunde Gemeinde – Gesunde Psyche“ in den Jahren 2019 bis 2021 zurück.<BR \/><BR \/> „Aufgrund der Coronapandemie mussten wir damals das Projekt pausieren und konnten die Vortragsreihe nur mehr in einer kleineren Form abschließen“, erinnert sich Bürgermeister Albin Kofler. „In diesen Monaten kam aber immer wieder klar zum Ausdruck, wie groß doch die psychische Belastung in der Bevölkerung ist – und wie sehr Möglichkeiten eines direkten Kontaktes und einer direkten Aussprache fehlen.“ <h3>\r\nSprechstunden werden erweitert<\/h3>Wenn auch größere Präsenzveranstaltungen noch für eine längere Zeit nicht möglich waren, so gelang es dem Organisationsteam eine Alternative und damit eine schnelle, unkomplizierte und kostenlose Alternative zu schaffen: Jede und jeder, der bzw. die mit besonderen Herausforderungen, Schwierigkeiten oder Problemen in irgendeiner Form zu tun hatte und nicht mehr alleine weiterkam, konnte sich diskret für einen Beratungstermin bei Oskar Ausserer melden. „In den vergangenen Jahren konnte unser Psychologe vielen Menschen verschiedene Wege für eine Lösung aufzeigen – und der Bedarf ist ungebrochen“, berichtet Albin Kofler. <BR \/><BR \/>War das Angebot bislang den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Karneid vorbehalten, so werden die Sprechstunden nun erweitert: Nach Übereinkünften mit den Gemeinden Völs am Schlern und Welschnofen haben künftig auch die Menschen aus den beiden Nachbargemeinden die Möglichkeit, sich mit ihren Sorgen an Psychologe Oskar Ausserer zu wenden. <h3>\r\nUnbürokratischer Zugang<\/h3>„Es ist uns als Gemeinde ein großes Anliegen, unseren Bürgerinnen und Bürgern einen niederschwelligen und vertrauensvollen Zugang zu professioneller Beratung zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot nun auch für Menschen aus Völs am Schlern offensteht“, freut sich die zuständige Völser Gemeindereferentin Nora Künig. „Unser Fokus darf nicht nur auf der physischen Gesundheit liegen, sondern muss auch die psychische Gesundheit umfassen“, meint auch der Welschnofner Bürgermeister Thomas Pardeller.<BR \/><BR \/> „Die Hemmschwelle, sich professionelle Hilfe zu holen, ist aber meistens groß. Mit diesem Angebot soll den Bürgerinnen und Bürgern ein einfacher und unbürokratischer Zugang ermöglicht werden.“<BR \/><BR \/>Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann dies unter Tel. 335 6299420 oder per E-Mail an ausserer@rolmail.net tun. Das Angebot ist kostenlos und diskret, es wird nichts aufgezeichnet oder dokumentiert.