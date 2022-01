PTH Brixen: Akademischer Feiertag mit Festvortrag von Annette Schavan

Zum Fest des Heiligen Josef Freinademetz findet auch heuer wieder der Dies Academicus an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen statt. Der akademische Feiertag wird mit einer Festveranstaltung am kommenden Montag, 31. Jänner 2022, mit Beginn um 10.30 Uhr begangen.Zu Beginn des Dies Academicus spricht die ehemalige deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung und ehemalige Botschafterin beim Vatikan, Annette Schavan. Ihr Vortrag trägt den Titel „Erneuerung – aus welchem Geist heraus?“.Im Rahmen des Dies Academicus wird auch der Bischof-Golser-Preis verliehen. Danach wird von Martin Lintner das Brixner Theologische Jahrbuch 2021 vorgestellt, ehe der offizielle Teil des akademischen Festtages der PTH Brixen von der Mittagshore mit Bischof Ivo Muser abgeschlossen wird.

stol