Pünktlich zum Winterbeginn: Es wird kalt in Südtirol

Der astronomische Winterbeginn am heutigen Dienstag fällt wie jedes Jahr mit dem kürzesten Tag des Jahres zusammen. „Die Sonne ist um 7.56 Uhr aufgegangen und verschwindet um 16.29 Uhr wieder hinter dem Horizont. Diese Zeiten gelten für den astronomischen Sonnenaufgang, also wenn man davon ausgeht, dass die Sonne nicht von den Bergen verdeckt wird“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Viel zu sehen bekommt man am heutigen Dienstag von der Sonne ohnehin nicht, da es in weiten Teilen des Landes bewölkt ist.Mit 8 Stunden und 33 Minuten Sonnenschein ist der 21. Dezember der kürzeste Tag des Jahres. „In den kommenden Wochen verlängert sich diese Zeit nur sehr langsam – um etwa 1 bis 2 Minuten pro Tag. Erst im Frühling werden die Tage spürbar länger“, so der Wetterexperte.Während vor allem das Vinschgau in den vergangenen Tagen von einer warmen Föhnströmung profitierte (in Schlanders wurden am Montag 15 Grad Celsius gemessen), wird es pünktlich zum Winterbeginn im ganzen Land deutlich kälter.„Der Föhn hat nachgelassen, das bringt kalte Temperaturen in ganz Südtirol. Der Kälterekord wurde am Dienstag mit minus 17 Grad in St. Jakob/Pfitsch gemessen“, erklärt Peterlin.Kalt soll es auch in den kommenden Tagen und an Weihnachten bleiben. Ab Mittwoch klart es wieder auf und es wird in weiten Teilen des Landes sonniger.„Ab Donnerstag stellt sich das Wetter dann deutlich um mit vielen Wolken. Am Wochenende sind dann auch vereinzelt Niederschläge möglich. Es ist aber noch zu früh für eine genaue Prognose“, so Landesmeteorologe Peterlin abschließend.

