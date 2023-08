Puezgruppe: Schaf neben Wanderweg totgebissen

Es war ein schockierendes Bild, das sich einer einheimischen Wanderin am Freitag in den Grödner Dolomiten bot. Als die Südtirolerin auf dem Hochplateau der Puezgruppe in Richtung der Puezhütte entlangspazierte, entdeckte sie am Rande des Wanderweges ein totgebissenes Schaf.Das Tier, das am Rande des Weges lag, wies tödliche Bissspuren am Hals auf. Diese gehen aller Voraussicht nach auf einen Wolf zurück. In der Nähe weideten noch weitere Schafe, die allerdings nicht nicht zu Schaden gekommen sind.Südtirols Almen waren in diesem Sommer bereits mehrfach Schauplatz von Wolfsangriffen. Erst vor einer Woche wurde eine Jungkuh auf der Hofalm in Terenten von Wölfen tödlich attackiert. Doch die Wölfe scheinen auch keinen Halt vor besiedelten Gebieten zu machen. In Reischach wurde ein Reh in der Nähe des Dorfzentrums unweit eines Spielplatzes in der Morgendämmerung von 2 Wölfen gejagt und zerfleischt. Sehen Sie hier das Video der Wolfsattacke in Reischach: