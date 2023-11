Punkte-Schwindel in Südtiroler Fahrschulen: Ermittlungen gegen 16 Personen

108 Punkte bei fiktiven Kursen gesammelt

Ermittlungen gegen 16 Personen

Nachdem die Verkehrspolizei im vergangenen Mai in einer Bozner Fahrschule die Organisation eines fiktiven Kurses zur Wiedererlangung von Führerscheinpunkten festgestellt hat, beschlossen di Behörden, den Fall genauer unter die Lupe zu nehmen.Dank einer von der Fahrschule ausgestellten Teilnahmebescheinigung gelang es einem Kandidaten nämlich, sich beim Führerscheinamt der Autonomen Provinz Bozen 9 Punkte wieder gutschreiben zu lassen. Von den Behörden wurde daher beschlossen, die Kontrollen auf 2 weitere Fahrschulen in Bozen und einer in Bruneck auszuweiten.Bei den Punktesammlern handle es sich fast ausschließlich um Südtiroler, die wegen verschiedener Verkehrsverstöße wie Trunkenheit am Steuer, Geschwindigkeitsüberschreitung, Handybenutzung und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes belangt wurden. Besonders brisant ist, dass sich darunter auch Berufsfahrer für den Güter- und Personenverkehr befunden haben sollen.Bei den Kontrollen wurde festgestellt, dass die Personen, die die oben genannten Kurse abhalten sollten, in Wirklichkeit anderen Tätigkeiten wie Fahrstunden oder persönlichen Angelegenheiten nachgingen. In einigen Fällen wurde auch festgestellt, dass die Fahrschulen geschlossen waren, da die Verantwortlichen im Urlaub waren.Die Behörden kontrollierten auch die Kursteilnehmer und stellten fest, dass einige von ihnen nicht an den Kursen teilnahmen, sondern zu Hause oder bei der Arbeit waren. Unter ihnen befindet sich auch ein Autofahrer, der dank der Teilnahme an nicht weniger als 18 fiktiven Kursen insgesamt 108 Punkte sammeln konnte.Vor Kurzem wurden die Beamten dann bei den 4 Südtiroler Fahrschulen vorstellig und führten genauere Kontrollen bei den Leitern sowie den Verantwortlichen der Kurse durch.Nun wird gegen 16 Personen wegen Urkundenfälschung und der Anstiftung zur Urkundenfälschung ermittelt. Dank der zahlreichen beschlagnahmten Dokumente und gefundenen Chats zwischen Fahrschulinhabern und Kandidaten, werden die Ermittlungen noch ausgeweitet. Die widerrechtlich erlangten Punkte sollen annulliert und die Führerscheine den Punkte-Schwindlern wieder abgenommen werden.