„Puschtra Trocht“ wird nicht oft getragen

Während in anderen Landesteilen, wie etwa im Sarntal, das Tragen der Tracht zu ganz verschiedenen Anlässen selbstverständlich sei und die Tracht Veranstaltungen einen besonderen Charakter verleihe, sei die Pustertaler Tracht in großen Teilen der Bevölkerung nicht genügend bekannt und werde zu wenig oft getragen, besonders von den Bauern, beklagt der Bezirksbauernrat Pustertal in einer Aussendung.Dass es auch anders geht, zeigen die Bäuerinnen und die Mitglieder der Südtiroler Bauernjugend, die deutlich öfters ihre Tracht anziehen. „Der Bezirksbauernrat Pustertal hat sich daher zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für die echte ,Puschtra Männertrocht‘ zu stärken und das Tragen der Tracht ,salonfähig‘ zu machen“, erklärte Anton Tschurtschenthaler, der SBB-Bezirksobmann Pustertal bei der Vorstellung der Initiative am Jörglmoarhof in St. Lorenzen.Unterstützt wird das Anliegen des Bezirksbauernrates Pustertal vom Landtagsabgeordneten Manfred Vallazza, vom SBB-Bezirksleiter Walter Hintner und vom Bezirksausschuss Pustertal der Südtiroler Bauernjugend, denen Tschurtschenthaler für ihr Bemühen dankte.„Beim Tragen der Tracht haben wir einiges nachzuholen. Daher waren wir sofort von der Idee begeistert. Uns ist es ein Anliegen, dass besonders viele Jungbauern die Pusterer Männertracht tragen. Nur so wird die Tradition erhalten und weitergegeben“, sagte Joachim Knapp, Mitglied des Bezirksausschusses Pustertal der SBJ. Neben Knapp haben auch Willi Haller und Hansjörg Lanz von der Südtiroler Bauernjugend aktiv mitgearbeitet.Wichtig sei auch zu erwähnen, dass die Initiative dazu beitrage, Schneider, Federkielsticker usw. zu unterstützen, so Tschurtschenthaler und Knapp.Um die „Puschtra Trocht“ bekanntzumachen, hat die Vorsitzende der „Arbeitsgemeinschaft Lebendige Tracht“, Agnes Egger Andergassen, die Broschüre „Mir Puschtra in Trocht“ erstellt.Sie hob am Jörglmoarhof die Vorzüge einer Tracht hervor: „Eine Tracht ist immer passend und kann so gut wie zu allen Anlässen angezogen werden, bei einer Taufe genauso wie bei einer Hochzeit oder einer Beerdigung, bei Bällen, bei Familienfesten oder Versammlungen. Zudem ist eine Tracht nicht Modetrends unterworfen und kann deshalb viele Jahrzehnte lang getragen werden. Eine gut gemachte Tracht ist sehr langlebig und hat einen hohen Tragekomfort.“Dass die Initiative, mehr Tracht zu tragen, vom Südtiroler Bauernbund ausging, ist für Agnes Egger Andergassen naheliegend: „Die Tracht war immer das Gewand der Bäuerinnen und Bauern.“Doch was macht die echte „Puschtra Trocht“ aus? „Die Joppe ist das besondere Merkmal jeder Tracht und gibt Auskunft darüber, wo der Träger herstammt. Im Pustertal ist sie braun oder aber rot für die ledigen Männer. Dazu kommt ein Leibl aus feinem roten Loden oder Wollbrokat“, erklärte Egger Andergassen.Zur Pusterer Tracht gehöre natürlich auch ein Trachtenhemd, die Pfoat, aus Baumwollstoff oder Halbleinen. Dazu werde ein schwarzer Halsflor getragen. Der Hosenheber ist aus grüner Adlerborte gefertigt, mit Querleiste vorne und im Rücken gekreuzt. Empfohlen werden dazu eine Langhose aus schwarzem Loden und feste schwarze Schnürschuhe oder Trachtenschuhe mit roter Randeinfassung und roter Schnürung.Nicht zuletzt gehöre zur Tracht ein einfacher schwarzer Wollfilzhut und meist auch ein mit Federkiel bestickter gerader Bauchgurt, heißt es in der Aussendung.Im Ahrntal wird die Zillertaler Tracht getragen. „Die Tracht ist oft über die Jöcher gegangen“, erklärte Andergassen den Grund. Die Zillertaler Tracht hat eine Joppe aus mittelgrauem festem Loden und ein schwarzes Leibl aus feinem Loden. Zur Tracht wird ein mit Federkiel bestickter Blattlranzen getragen.Die einzelnen Trachtenelemente sind in der Broschüre „Mir Puschtra in Trocht“ im Detail beschrieben und dargestellt. Zudem gibt Agnes Egger Andergassen darin wertvolle Tipps zur richtigen Pflege der Tracht.Neben der Broschüre will der Bezirksbauernrat Pustertal auf Veranstaltungen Pustertal und im Gadertal auf die große Bedeutung der Tracht aufmerksam und insgesamt die „Puschtra Trocht“ bekannt machen.Dazu lädt der Bezirksbauernrat Pustertal nicht nur interessierte Männer ein, sondern auch Frauen. „Sie sollten die Männer dazu bewegen, sich eine Tracht anzuschaffen, damit zukünftig genauso viele Männer wie Frauen eine Tracht tragen“, rief Tschurtschenthaler auf.Derzeit gibt es die Broschüre „Mir Puschtra in Trocht“ auf Deutsch. Eine ladinische Ausgabe ist in Vorbereitung.

