Pusterer Bahn: Arbeit mit Hochdruck

„Bei einem Treffen mit Landesrat Daniel Alfreider versicherte er uns, dass alle beteiligten Institutionen und Firmen sich bemühen werden, dass die Pustertaler Eisenbahn in wenigen Wochen wieder von Franzensfeste bis Innichen und weiter nach Lienz benutzbar sein wird“, unterstreicht HGV-Vizepräsident und Bezirksobmann Thomas Walch.





Walch dankt Landesrat Alfreider, der Südtiroler Transportstrukturen AG und dem Schienennetzbetreiber RFI für die mit Hochdruck vorangetriebenen Bemühungen, die auch touristisch wichtige Eisenbahnstrecke so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen zu können.Speziell das Teilstück bei Olang erfordert großen Einsatz, da der Hang gesichert und neu aufgebaut werden musste. Durch den Einsatz modernster Technologien soll es gelingen, das Teilstück in absehbarer Zeit wieder zu öffnen.„Wir hoffen, dass dank dieses Einsatzes die Reparatur der Bahnlinie in Oberlang bis zum Beginn der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz abgeschlossen werden und der Bahnverkehr durch das gesamte Pustertal wiederaufgenommen werden kann“, schreibt HGV-Vizepräsident Thomas Walch abschließend in der Presseaussendung.

jot