Durch den Einsatz ist laut <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfos.it<\/a> zwischen Vintl und Ehrenburg der Zugverkehr unterbrochen. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen. Mehr Informationen zum Rettungseinsatz sind noch nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Es ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Aktuell verkehrt ein Bus im Pendel. Alternativ kann auch auf die Buslinie 401 ausgewichen werden. Zum Unfallhergang ist noch nichts bekannt.