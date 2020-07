Pusterer Drogendealer verhaftet

Die Carabinieri von Innichen beobachteten bei einer Kontrollfahrt zufällig, wie der bereits polizeibekannte Mann aus einer Wohnung eines anderen Mannes kam, der den Beamten ebenfalls wegen Drogengeschichten bekannt ist.Sie fackelten nicht lange und nahmen den Mann und dessen Wohnung in Welsberg genauer unter die Lupe. Dabei stießen sie auf fast 150 Gramm Haschisch, 100 Gramm Kokain, ein paar Gramm Marihuana und 14 Cannabis-Samen. Außerdem fanden sie auch 3000 Euro in bar, was auf einen Handel mit den illegalen Substanzen hindeutete.Die Drogen wurden beschlagnahmt und zur qualitativen Analyse an das Labor geschickt.Der 40-jährige Mann hingegen wurde wegen Drogenbesitz und Drogenhandel verhaftet.Er wurde bereits einer Anhörung unterzogen. Der Richter hat ihm auferlegt, sich jeden Morgen bei den Carabinieri in Welsberg-Taisten zu melden.

vs