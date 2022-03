Pusterer Senioren eröffnen das Vereinsjahr 2022

Anna Hofbauer Obergasser, die Präsidentin des Bezirks Pustertal der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund, eröffnete die Bezirksversammlung mit großer Freude darüber, dass diese in Präsenz ausgetragen werden konnte, und erklärte: „Die heutige Versammlung soll der Neustart für unsere Tätigkeit sein und ich wünsche uns allen dafür ein gutes Für- und Miteinander, damit es uns gelingt, unsere Mitglieder herauszuholen und mitzunehmen, denn das brauchen die älteren Menschen nach dieser schwierigen Zeit jetzt.“Weiters freute sich Hofbauer Obergasser darüber, dass neben den Pusterer Funktionären der Seniorenvereinigung auch einige Ehrengäste der Einladung ins Wirtshaushotel „Alpenrose“ in Montal/St. Lorenzen gefolgt waren: die Landespräsidentin Theresia Agreiter Larcher und ihre beiden Stellvertreter Johann Weissensteiner sowie Rita Vantsch Verginer und der Bauernbund-Bezirksobmann Anton Tschurtschenthaler, die Vertreterin der Bäuerinnen Micaela Viola Stolzlechner und die Vertreter der Bauernjugend Maximilian Kinzner sowie Joachim Knapp.„Ganz besonders begrüße ich auch Gottfried Oberstaller, den Ehrenpräsidenten der Seniorenvereinigung, und Herta Ploner, das Ehrenmitglied der Seniorenvereinigung, die gleichzeitig auch Mitglieder unseres Bezirksausschusses sind. Dass wir so hochrangige Funktionäre im Pustertal haben, freut mich sehr“, sagte die Bezirkspräsidentin.Anschließend blickte David Eppacher, der Schriftführer des Bezirksausschusses Pustertal, auf die letzten 2 Jahre zurück: „Kurz nach unserer Bezirksversammlung im Jahr 2020 brach die Corona-Pandemie aus und es kam zum ersten Lockdown. Aus diesem Grund hat unser Bezirk in der Folge nichts beziehungsweise fast nichts mehr organisieren können.“ Ende 2020 und Anfang 2021 standen dann die Wahlen der Gremien der Seniorenvereinigung auf dem Programm.„Trotz der widrigen Umstände und der Tatsache, dass alle Ausschüsse mittels Brief- oder Urnenwahl gewählt werden mussten, sind die Wahlen überall sehr gut verlaufen. Von unseren insgesamt 16 Ortsgruppen haben 15 gewählt. In 3 dieser Gruppen kam es zu einem Wechsel an der Spitze, und zwar in Campill, Gsies und Rasen/Antholz“, schilderte Eppacher. Zu einem Führungswechsel kam es auch im Bezirksausschuss: Anna Hofbauer Obergasser aus Gais übernahm von Herta Ploner aus St. Lorenzen das Amt der Bezirkspräsidentin. „Herta, dir gebührt für deine langjährige Tätigkeit unser aller Dank, denn du hast unseren Bezirk gegründet und 25 Jahre lang geleitet und ihn somit zu dem gemacht, was er heute ist“, betonte der Schriftführer.Die erste „richtige“ Veranstaltung trug der Bezirk Pustertal schließlich im Herbst aus. „Im September fuhren wir über Lana und den Gampenpass nach Unsere Liebe Frau im Walde. Dort gestalteten wir gemeinsam mit dem örtlichen Pfarrer eine wunderbare Messe in der Wallfahrtskirche und aßen anschließend im Ort gemeinsam zu Mittag. Über den Mendelpass fuhren wir am Nachmittag nach Kaltern, wo wir es uns am See noch gut gingen ließen“, erzählte Eppacher und stellte fest: „Das war wirklich eine sehr schöne Fahrt, die ich nur allen weiterempfehlen kann.“ Daneben beteiligte sich der Bezirk im vergangenen Jahr auch an der Überarbeitung des Leitbilds der Seniorenvereinigung und an der Landwirtschaftsschau „Agrialp“.Nun hoffen die Funktionäre auf ein „normales“ Tätigkeitsjahr 2022, in welchem wieder alle Programmpunkte ausgetragen werden können. Geplant wären ein Vortrag zum Thema „Für ein gutes Miteinander“ mit Angelika Kurz, die 25-Jahr-Feier des Bezirks, eine Almwanderung, eine Wallfahrt und die Adventsfeier mit den Pusterer Bäuerinnen.Auf dem Programm der Bezirksversammlung stand auch die Vorstellung des neuen Leitbilds der Seniorenvereinigung, welches im Laufe des vergangenen Jahres ausgearbeitet worden war. Die Landespräsidentin Theresia Agreiter Larcher erklärte, dass die Überarbeitung des Leitbilds das erste Projekt des neugewählten Landesausschusses war. Das vorhergehende Leitbild war zu diesem Zeitpunkt bereits 10 Jahre alt und es sei daher an der Zeit gewesen, dieses zu aktualisieren.„Besonders stolz bin ich darauf, dass wir es geschafft haben, dieses Projekt trotz Corona-Pandemie umzusetzen, und zwar gemeinsam mit euch Funktionären und Mitgliedern sowie mit unseren internen und externen Partnern“, unterstrich Agreiter Larcher Das neue Leitbild trägt das Motto „Miteinander und Füreinander – Wir geben Senioren eine Stimme“ und stellt die Seniorenvereinigung in Form eines kompakten Faltblatts vor beziehungsweise dar.Abschließend überbrachten die Vertreter des Bauernbundes, der Bäuerinnen und der Bauernjugend des Bezirks ihre Grußworte. Sie gratulierten den Senioren zu ihrer Tätigkeit und baten um eine weiterhin gute Zusammenarbeit zum Wohle der bäuerlichen Bevölkerung.Die Bezirksversammlung zeichnete sich durch eine fröhliche Stimmung aus. Dazu bei trugen auch die Gedichte und Geschichten „va oll a wí“, die Klothilde Oberarzbacher Egger aus Steinhaus/Ahrntal zur Auflockerung zwischendurch vorbrachte.

