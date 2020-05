50-jähriger Pusterer in Brasilien tödlich verunglückt

Richard Oberarzbacher stammt aus Oberwielenbach bei Percha, lebte aber zuletzt in Brasilien. Dort, nahe der Stadt Presidente Dutra, kam es laut brasilianischen Medienberichten am Samstagmorgen zu einem tragischen Verkehrsunfall.Oberarzbacher verlor laut Medienberichten die Kontrolle über seinen Pkw und krachte gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle.

