Der Jugendliche hatte sich seit dem 25. August in Dietenheim aufgehalten. Er wurde nach bisherigen Hinweisen sowohl in Bruneck als auch in Percha gesehen, teilt der Landesfeuerwehrverband mit.<h3>\r\nBeschreibung:<\/h3>Haare: mittellang, braun-blond<BR \/><BR \/>Bekleidung: kurze hellblaue Hosen mit weißen Einsätzen, hellblauer Fischerhut<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Jugendlichen.<BR \/><BR \/> Hinweise bitte direkt an die Carabinieri Bruneck unter der Nummer 0474 573300.