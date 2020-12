Pustertal: 2 Drogendealer angezeigt

Bei einer Kontrolle in Badia zog ein 25-Jähriger aus dem Veneto die Aufmerksamkeit der Carabinieri auf sich, weil er sich ohne triftigen Grund in Südtirol aufhielt. Er habe lediglich eine Skitour machen wollen, weshalb ein Verstoß gegen die Coronabestimmungen vorlag.Daraufhin durchsuchten die Einsatzkräfte das Auto des Mannes und entdeckten in einer Hülle für eine Skibrille rund 40 Gramm Haschisch.In Bruneck wurde die Wohnung eines 25-Jährigen aus Bruneck durchsucht. Dabei traten rund 90 Gramm Marihuana, 4,5 Gramm Haschisch und 3 Gramm Speed ans Licht.Die Drogen wurden beschlagnahmt. Für die beiden Dealer gab es eine Anzeige.

