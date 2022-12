Pustertal: 3 Fahrzeuge in Unfall verwickelt, 6 Personen leicht verletzt

Die Rettungskräfte eilten zum Unfallort. - Foto: © Ffw Kiens

Gegen 16 Uhr ist es auf der Pustertaler Staatsstraße bei der Kreuzung Ehrenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. 3 Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Insgesamt wurden bei dem Unfall 6 Personen leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst wurden sie in das Krankenhaus von Bruneck gebracht.Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren von Kiens, St. Sigmund und Ehrenburg unterstützen den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Die Straße musste nach dem Unfall kurzzeitig komplett für den Verkehr gesperrt werden. Es staute in beide Fahrtrichtungen kilometerweit zurück.Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.